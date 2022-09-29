Около 90 человек эвакуировали из загоревшегося здания в Петрозаводске | 360°

Происшествия 29 сентября 2022, 17:30 Поделиться Telegram

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Viber Около 90 человек эвакуировали из загоревшегося здания в Петрозаводске

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Пожар произошел в здании Пенсионного фонда в Петрозаводске. Оттуда эвакуировали около 90 человек, сообщило издание «КарелИнформ» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Огонь распространился на 15 квадратных метров. В тушении участвовали 23 спасателя с использованием восьми единиц спецтехники. Никто не погиб и не пострадал.

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Правоохранители выясняют все обстоятельства и подробности происшествия.

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