Около 80 человек могли находиться в затопленных общежитиях в Красноярском крае

Вода затопила окрестности золотодобывающего прииска после прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края. В зоне бедствия оказались около 80 человек — они находились в общежитиях-балках.

«В ночное время на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района прорвало технологическую дамбу на реке Сейба, в результате чего затопленными оказались два рабочих балка, в которых в общей сложности могли размещаться до 80 человек», — об этом сообщила пресс-служба СУ СК региона.

Количество погибших при обрушении дамбы в Красноярском крае увеличилось до 10 человек Подробнее

Точное количество находившихся в зоне бедствия людей сейчас устанавливают.

По уточненным данным регионального главка МЧС, в результате ЧП погибли 12 человек, более 10 человек пропали без вести. Четыре человека с ранениями различной степени тяжести находятся в больнице. Данные спасательного ведомства привело РИА «Новости».

Как ранее рассказали «360» в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю, на место происшествия из Хакасии вылетел вертолет Ми-8 МЧС РФ со спасателями на борту.

В спасательной операции участвуют 270 человек и 50 единиц техники, включая авиацию.

По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».