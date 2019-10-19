Около 80 человек могли находиться в затопленных общежитиях в Красноярском крае
«В ночное время на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района прорвало технологическую дамбу на реке Сейба, в результате чего затопленными оказались два рабочих балка, в которых в общей сложности могли размещаться до 80 человек», — об этом сообщила пресс-служба СУ СК региона.
Количество погибших при обрушении дамбы в Красноярском крае увеличилось до 10 человекПодробнее
Точное количество находившихся в зоне бедствия людей сейчас устанавливают.
По уточненным данным регионального главка МЧС, в результате ЧП погибли 12 человек, более 10 человек пропали без вести. Четыре человека с ранениями различной степени тяжести находятся в больнице. Данные спасательного ведомства привело РИА «Новости».
Как ранее рассказали «360» в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю, на место происшествия из Хакасии вылетел вертолет Ми-8 МЧС РФ со спасателями на борту.
В спасательной операции участвуют 270 человек и 50 единиц техники, включая авиацию.
По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».