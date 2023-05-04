Происшествия 04 мая 2023, 19:05 Около 80 человек эвакуировали в селе Успенка из-за крупного пожара, огонь перекинулся на дома МЧС: почти 80 человек эвакуировали в селе Успенка из-за крупного пожара

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Под Тюменью начались пожары. Пламя начало распространяться по селу Успенка в Тюменской области. В Telegram-канале пресс-службы МЧС сообщили об эвакуации людей.

Из 30-ти домов вывезли 79 жителей. Пламя тушат 74 человека, задействованы 51 единица спецтехники. Дополнительно огонь ликвидируют с воздуха два вертолетами МИ-8.

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Как сообщило 72.ru, загорелись жилые здания. Огонь распространился по Пышминской улице, число поврежденных домов пока неизвестно. До этого районе Успенки загорелась ферма.

Два жилых дома в ночь на 4 мая загорелись в Новгородской области. Огнеборцам удалось потушить пламя за два часа.