Происшествия 15 декабря 2023, 21:22 Около 700 тысяч потребителей остались без электричества на юге России из-за непогоды Минэнерго РФ: 678,6 тысячи потребителей остались без света на юге из-за непогоды Фото из Telegram-канала Минэнерго

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Электроснабжение в ряде регионов юга России пострадало из-за серьезного ухудшения погодной обстановки. Без света остались около 700 тысяч потребителей, сообщило Минэнерго РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, электроснабжение нарушено в Ростовской, Псковской, Смоленской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.

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По данным на 18:00 по московскому времени, без электричества остались 185,5 тысячи человек в Ростовской области, 235,4 тысячи потребителей в ДНР и 255,7 тысячи — в ЛНР. В Псковской области без света сидят 1,2 тысячи потребителей, в Смоленской — 1,8 тысячи человек.

В Минэнерго сообщили, что энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.

Утром 15 декабря Минэнерго фиксировало 228 тысяч оставшихся без света потребителей. Сбои в системе энергоснабжения происходят из-за сильных снегопадов, метелей и ледяных дождей.