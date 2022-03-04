Около 70 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажном доме в Махачкале

Пожар вспыхнул в четырехэтажном жилом доме в Махачкале. По уточненной информации, из здания эвакуированы 70 человек, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Сообщение о пожаре поступило по системе 112 в 00:40. Огонь вспыхнул в квартире на последнем этаже четырехэтажного дома № 61 по улице Буйнакского.

Очаг пожара был обнаружен на кровле дома в 01:10, площадь пожара составляла тогда 200 квадратных метров. Эвакуировано из горящего дома 70 человек, уточнили в пресс-службе ведомства. Изначально сообщалось о 15 эвакуированных. Локализация пожара произошла в 02:45 на площади в 300 квадратных метров.

«По предварительной информации жертв нет», — говорится в сообщении.

В среду, 2 марта, огонь охватил помещение в одном из зданий на западе Москвы. Как уточнял источник «360», пожар произошел на 1-й Магистральной улице, в доме № 8. Все случилось в административном здании на первом и втором этажах. В пресс-службе столичного главка МЧС «360» сообщили, что возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров.