Происшествия 16 ноября 2023, 23:43 Около 7 тысяч человек остались без света в Химках Shot: жители Подолино в Химках более двух часов провели без света unsplash.com

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Около семи тысяч человек остались без света в деревне Подолино городского округа Химки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Электричество отсутствовало более двух часов в элитном жилом комплексе Wellton park. В квартирах также отключили воду и отопление. По словам очевидца, некоторые люди застряли в лифтах. Причины случившегося не уточнялись.

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По данным источника «360», в ЖК уже вернули подачу электричества, воды и тепла.

Более 20 тысяч человек 9 ноября остались без света и отопления во Владивостоке. Причиной тому стала коммунальная авария, рассказали в прокуратуре Приморского края.

В этот же день город Переславль-Залесский в Ярославской области полностью остался без воды из-за неполадок на насосной станции. Местные власти организовали подвоз воды в квартиры маломобильных людей, а также во дворы жилых домов. Детсады закрыли, а школы перевели на удаленный формат учебы.