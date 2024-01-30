Происшествия 30 января 2024, 12:54 Около 600 человек эвакуировали из-за возгорания светильника в нижегородском ТЦ

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Пожар вспыхнул на территории торгового центра «Жар-Птица» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Пламя распространилось на площади не более одного квадратного метра. Согласно данным ведомства, в одном из магазинов загорелся светильник.

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На место были направлены 59 спасателей и 12 единиц техники. Из здания эвакуировали 600 человек, в том числе 30 детей. Обошлось без пострадавших.