30 января 2024, 12:54
Около 600 человек эвакуировали из-за возгорания светильника в нижегородском ТЦ
Пожар вспыхнул на территории торгового центра «Жар-Птица» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Пламя распространилось на площади не более одного квадратного метра. Согласно данным ведомства, в одном из магазинов загорелся светильник.
Реклама
На место были направлены 59 спасателей и 12 единиц техники. Из здания эвакуировали 600 человек, в том числе 30 детей. Обошлось без пострадавших.
Пожары
МЧС РФ
Реклама
Реклама