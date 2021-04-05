Около 60 туш дельфинов появились на берегу Ганы
Около 60 туш бесклювых дельфинов появились на берегу пляжа Аксим на юге Ганы, сообщила газета Daily Graphic.
Позже все дельфины пропали. Согласно предположениям журналистов, их могли забрать местные жители. Дело в том, что мясо дельфина является дорогим продуктом, написала газета «Известия».
Помимо прочего, в другой области под названием Вольта было выброшено большое число мертвых тунцов. Местные жители считают, что причиной этого является химическое загрязнение вод.
В марте прошлого года, когда страны объявляли полные локдауны, в Сети появились мемы про то, насколько очистилась природа без людей. Сейчас пользователи шутят, что один из них стал реальностью: в каналах Венеции заметили двух дельфинов. Однако на дельфинов нельзя полагаться как на детектор чистоты.
Некоторые пытались выдать выдумку за реальность. В Интернете появился ролик, на котором якобы засняли приплывших в Венецию дельфинов. Позже выяснилось, что видео было снято в Сардинии, где дельфины часто встречаются. Спустя год история повторилась, и в этот раз ролик оказался настоящим.