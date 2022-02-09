09 февраля 2022, 17:06
Около 60 тонн масла задержали на Курганской границе
В Курганской области таможенники задержали фуры с 60 тоннами сливочного масла. Груз перевозили с нарушениями, передает ИА Ura.ru.
Сотрудники таможни нашли свыше трех тысяч коробок сладко-сливочного масла с нарушением маркировки Data Matrix — кодов. Выяснилось, что груз оказался не введенным в оборот на территории РФ.
По данным информагентства, масло везли из Киргизии и Казахстана в Рязанскую, Новосибирскую и Воронежскую области.