Происшествия 16 ноября 2022, 18:45 Около 60 нелегальных мигрантов задержали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге в ходе профилактического рейда правоохранители задержали 58 мигрантов, которые находились на территории России нелегально. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

В ведомстве уточнили, что проверке подверглись места компактного проживания мигрантов, торговые и промышленные площадки, которые привлекают иностранную рабочую силу.

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«Помимо выявления фактов нарушения миграционного законодательства, рейд был направлен на профилактику преступлений, совершаемых иностранными гражданами», — отмечается в сообщении.

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В отношении нелегалов были заведены административные дела. Некоторых из них намерены депортировать на родину.