Происшествия 11 августа 2023, 16:29 Около 500 человек на ночь застреляли на подъемнике в Канаде

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Порядка 500 человек на ночь застряли на вершине горы Салфер на юго-западе Канады из-за неисправности канатной дороги. Об этом сообщил CBC News со ссылкой на представителя компании, управляющей подъемником.

Канатная дорога перестала работать из-за отключения электричества. В этот момент на подъемнике находилось от 400 до 500 человек, написало РИА «Новости».

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Всем пострадавшим оказали помощь, однако запустить кабины так и не удалось. Оставшихся на горе посетителей освободили с помощью вертолета лишь на следующий день, написал «ВЗГЛЯД».