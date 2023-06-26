Происшествия 26 июня 2023, 22:03 Около 50 животных спасли во время пожара в зоопарке Ростова-на-Дону Freepik

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Примерно 50 животных в зоопарке Ростова-на-Дону спасены во время пожара. Об этом сообщил заместитель начальника поисково-спасательной службы города Ярослав Гладченко, передал ТАСС.

«В здании на момент пожара находился обслуживающий персонал, но они вовремя были эвакуированы. Затем проводилась эвакуация животных — до 50 [животных были спасены]», — заявил он.

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Ранее стало известно о крупном пожаре в зоопарке Ростова-на-Дону. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. По данным спецслужб, эпицентр возгорания был в экзотариуме, где жили кролики, мыши и шиншиллы. В ходе пожара в здании обрушилась кровля.

Свидетель происшествия Виталий рассказал «360», что огонь был очень серьезный. По его словам, очевидцы приносили воду спасателям, потому что из-за дыма было тяжело дышать. Один из пожарных почувствовал серьезное недомогание и ему потребовалась медицинская помощь.

Уже в 20:35 по местному времени огонь потушили. Всех животных получилось эвакуировать в безопасное место. В результате происшествия никто не пострадал.