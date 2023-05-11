Происшествия 11 мая 2023, 01:40 Около 50 тысяч жителей Дагестана остались без электричества РИА «Новости»

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Порядка 50 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за технологических нарушений. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Министерства тарифов и энергетики.

«В связи с технологическим нарушением на энергобъектах республики без электричества осталось порядка 50 тысяч жителей. В ремонтно-восстановительных работах уже задействована бригада энергетиков», — сказано в сообщении ведомства.

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Аварийные отключения произошли в республике в ночь на четверг, 10 мая. Ликвидацию последствий массового нарушения электроснабжения министерство держит на особом контроле.

Ранее сообщалось, что в Казахстане сильный ветер оставил без электричества почти 26 тысяч человек. Массовые отключения из-за погодных условий произошли в городах Туркестан и Кентау, а также в трех районах.