Около 50 лесных пожаров зафиксировано в Свердловской области с начала мая

Около 50 лесных пожаров произошло в Свердловской области с начала мая. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на главу министерства природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова.

Он напомнил местным жителям об ограничениях, введенных в рамках противопожарного режима.

«Статистика говорит о том, что большинство лесных пожаров возникли там, где отдыхали люди. Причина возникновения 90% лесных пожаров — действия жителей», — объяснил он.

Кузнецов призвал людей быть аккуратными в майские праздники и напомнил, что погода способствует быстрому распространению огня.