Около 50 человек попали в полицию после массовой драки в Москве

Массовая драка произошла в центре Москвы. В полицию доставили почти 50 человек. По данным РИА «Новости», на 15 задержанных составили административные протоколы. В столичном главке МВД уточнили, что происшествие случилось на Бауманской улице.

Очевидец рассказал, что видел конфликт целой группы граждан, который в итоге перетек в драку. Многие участники сбежали до приезда правоохранителей.

«Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев полицейскими доставлены в территориальный отдел полиции 49 человек», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что информации о пострадавших нет.

Ранее поножовщиной закончился конфликт между иностранными гражданами, который произошел на территории промзоны на востоке Москвы. В пресс-службе московского МВД уточнили, что ссора между мигрантами случилась на бытовой почве. Там рассказали, что трем участникам конфликта потребовалась помощь медиков. Сейчас полиция разыскивает подозреваемых.