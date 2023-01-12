12 января 2023, 14:49
Около 50 человек эвакуировали из горящей поликлиники в Иванове
Возгорание во взрослой поликлинике произошло в городе Иваново. Из горящего учреждения удалось эвакуировать 50 человек, сообщил «Царьград».
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность в работе электрооборудования. Отмечается, что медицинский персонал и посетители поликлиники не пострадали благодаря своевременному оповещению сотрудников МЧС о пожаре.
Реклама
В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Реклама
Пожары
Реклама
Реклама