Происшествия 12 января 2023, 14:49 Около 50 человек эвакуировали из горящей поликлиники в Иванове

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Возгорание во взрослой поликлинике произошло в городе Иваново. Из горящего учреждения удалось эвакуировать 50 человек, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность в работе электрооборудования. Отмечается, что медицинский персонал и посетители поликлиники не пострадали благодаря своевременному оповещению сотрудников МЧС о пожаре.

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В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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