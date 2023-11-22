Происшествия 22 ноября 2023, 10:17 Около 50 человек эвакуировали из горящего дома в Щелкове Сотрудники полиции эвакуировали около 50 человек из горящего дома в Щелкове

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Полицейские эвакуировали около 50 человек из горящего дома на Сиреневой улице в Щелкове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Сотрудники отдельного батальона ППС — лейтенант полиции Никита Смусев, старшина полиции Григорий Тишин и сержант полиции Максим Котов — первыми прибыли на место ЧП.

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В подъезде дома с первого по третий этаж горели электрощитки. Возгорание сопровождалось сильным задымлением, которое быстро распространялось по лестничным клеткам и мешало жильцам покинуть здание.

Полицейские не стали ждать пожарных, сразу зашли в подъезд и стали стучать в каждую дверь и помогать людям выйти на улицу. В общей сложности правоохранителям удалось эвакуировать около 50 человек.

«Одновременно с этим сотрудники полиции начали тушить возгорание огнетушителями», — отметили в пресс-службе.

Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар. До момента полной ликвидации ЧП полицейские обеспечивали охрану общественного порядка.