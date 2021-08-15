Около 5 тысяч человек вывели на борьбу с пожарами Якутии

В борьбе с лесными пожарами Якутии участвуют около пяти тысяч человек и задействовано примерно 800 единиц техники. На особом контроле властей находятся 13 населенных пунктов.

Об этом, как сообщил «Интерфакс — Дальний Восток», на брифинге рассказал первый зампред правительства республики Дмитрий Садовников.

«Всего на территории республики действуют 166 лесных пожаров. Из-за задымленности не работает основная сила авиации. Работал самолет-зондировщик Ан-26 „Циклон“ (…) в шести районах: Мирнинском, Сунтарском, Верхневилюйском, Вилюйском, Нюрбинском и Хангаласском», — уточнил он.

Садовников добавил, что сейчас решается вопрос по аэропорту Якутска. В него хотят перебазировать авиационную технику из Мирного. В настоящее время расширяют минерализованные полосы и тушат отдельные очаги в населенных пунктах Ергелех, Орто-Сурт, Тастах, Кырыкый, Мельджехси, Ударник, Фрунзе, Едей и Бярийе.

Глава региона Айсен Николаев попросил полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева помочь организовать отдых детей из районов с сильной задымленностью от горящих лесов.

«Просим вас помочь нам вывезти больше детей и на Дальний Восток, и в центральные части страны, потому что реально и органы дыхания пострадали, и большую нагрузку получили», — сказал глава Якутии.

По последним данным, количество термоточек в республике Соха уменьшилось на четыре очага.