Около 450 человек эвакуировали из курганской школы из-за замыкания
Спасатели эвакуировали из одной из школ в Курганской области около 450 сотрудников и детей. Причина — короткое замыкание в электрооборудовании, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
По данным информагентства, замыкание электропроводки произошло в Кетовской средней школе. Сотрудники МЧС успешно эвакуировали учеников и персонал. «Газета.ru» заверила, что в результате случившегося никто не пострадал. Короткое замыкание не привело к возгоранию. Причины произошедшего устанавливаются.