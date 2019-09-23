Около 450 человек эвакуировали из курганской школы из-за замыкания

По данным информагентства, замыкание электропроводки произошло в Кетовской средней школе. Сотрудники МЧС успешно эвакуировали учеников и персонал. «Газета.ru» заверила, что в результате случившегося никто не пострадал. Короткое замыкание не привело к возгоранию. Причины произошедшего устанавливаются.