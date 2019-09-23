  • Около 450 человек эвакуировали из курганской школы из-за замыкания

    23 сентября 2019, 10:39

    Артур Блянихов

    Спасатели эвакуировали из одной из школ в Курганской области около 450 сотрудников и детей. Причина — короткое замыкание в электрооборудовании, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    По данным информагентства, замыкание электропроводки произошло в Кетовской средней школе. Сотрудники МЧС успешно эвакуировали учеников и персонал. «Газета.ru» заверила, что в результате случившегося никто не пострадал. Короткое замыкание не привело к возгоранию. Причины произошедшего устанавливаются.