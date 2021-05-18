Около 400 гектаров леса сгорело в Калифорнии, огонь подбирается к населенным пунктам. Спасатели эвакуировали более тысячи человек, сообщил ОТР.

В настоящий момент под угрозой находится примерно 500 домов. Отмечается, что пожарные не могут использовать тяжелую технику для локализации возгорания по причине сложного рельефа. Специалисты ликвидируют пламя с воздуха.

Как считают эксперты, сильный ветер усилит распространение пожара. Были обнаружены две удаленные точки возгорания с разницей в час. В настоящий момент поджигатель задержан. Он находится в медицинском учреждении с отравлением продуктами горения.