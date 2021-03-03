Около 400 человек эвакуировали из торгового центра в Кургане

Около 400 человек эвакуировали из торгового центра «Пушкинский» в Кургане. В здании замкнуло проводку, написал сайт URА.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что спасатели получили сообщение о задымлении в кинотеатре, который находится в ТЦ, в среду, 3 марта.

«В результате произошедшего из торгового центра самостоятельно эвакуировались около 400 человек», — уточнили сотрудники МЧС.

Специалисты установили, что сигнализация сработала по причине задымления. В первом зале кинотеатра случилось замыкание электропроводки. Пострадавших нет.