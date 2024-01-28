Происшествия 28 января 2024, 14:02 Около 40 снарядов выпустили по Белгородской области за сутки Гладков: под Белгородом за сутки зафиксировали около 40 прилетов снарядов ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные за сутки выпустили около 40 снарядов по территории Белгородской области. Из-за атак пострадали девять домов, пять автомобилей и линия электропередачи. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Новая Таволжанка за сутки зафиксировали 17 прилетов снарядов, а также пять ударов с помощью БПЛА.

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«Различные повреждения выявлены в четырех частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и заборы, теплица и гараж», — рассказал губернатор.

По его словам, никто из жителей не пострадал. Из-за обстрелов получила повреждения ЛЭП. Специалисты оперативно восстановили электроснабжение.

В селе Середа Шебекинского округа зафиксировали восемь прилетов, а в селе Муром — два. Также в хуторе Марьино и селе Муром ВСУ сбросили с дронов по одному взрывному устройству. После отражения системами ПВО воздушной атаки повредилась кровля в одном домовладении в селе Красный Хутор.

Атаки украинских БПЛА зафиксировали в селе Красный Хутор в Белгородском районе и в селе Графовка в Краснояружском районе. Беспилотник также сбросил взрывное устройство в Антоновке в Грайворонском городском округе.

«Пострадавших нет. В результате взрыва различные разрушения выявлены в четырех частных домовладениях», — проинформировал губернатор.

Ранее ВСУ ударили по Гордеевке в Курской области. Из-за обстрела получили повреждения дом, хозпостройка и автомобиль.