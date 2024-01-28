28 января 2024, 14:02
Около 40 снарядов выпустили по Белгородской области за сутки
Гладков: под Белгородом за сутки зафиксировали около 40 прилетов снарядов ВСУ
Украинские военные за сутки выпустили около 40 снарядов по территории Белгородской области. Из-за атак пострадали девять домов, пять автомобилей и линия электропередачи. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В селе Новая Таволжанка за сутки зафиксировали 17 прилетов снарядов, а также пять ударов с помощью БПЛА.
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«Различные повреждения выявлены в четырех частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и заборы, теплица и гараж», — рассказал губернатор.
По его словам, никто из жителей не пострадал. Из-за обстрелов получила повреждения ЛЭП. Специалисты оперативно восстановили электроснабжение.
В селе Середа Шебекинского округа зафиксировали восемь прилетов, а в селе Муром — два. Также в хуторе Марьино и селе Муром ВСУ сбросили с дронов по одному взрывному устройству. После отражения системами ПВО воздушной атаки повредилась кровля в одном домовладении в селе Красный Хутор.
Атаки украинских БПЛА зафиксировали в селе Красный Хутор в Белгородском районе и в селе Графовка в Краснояружском районе. Беспилотник также сбросил взрывное устройство в Антоновке в Грайворонском городском округе.
«Пострадавших нет. В результате взрыва различные разрушения выявлены в четырех частных домовладениях», — проинформировал губернатор.
Ранее ВСУ ударили по Гордеевке в Курской области. Из-за обстрела получили повреждения дом, хозпостройка и автомобиль.
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