Около 40 рыбаков оказались на льдине в море на юге Сахалина

Льдину с рыбаками оторвало от берегового припая в заливе Мордвинова на юге Сахалина. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

На место происшествия выехали шесть спасателей со снегоходами и лодками, а также сотрудники госинспекции по маломерным судам (ГИМС) и другие оперативные службы.

По информации местного издания АСТВ, припай с рыбаками оторвало сразу в трех местах в Корсаковском районе. В море у села Лесного на льдине оказались около 30 человек, в районе Охотского — семь человек, у завода «Ликнар» — шесть человек.

Позже издание сообщило, что первую группу сахалинских рыбаков доставили со льдины в безопасное место — спасены шесть человек. При этом спасательная операция все еще продолжается.

В МЧС заявили, что просили рыбаков не выходить на лед в заливе Мордвинова и предупреждали любителей подледного лова о возможном образовании новых трещин в припае.