05 апреля 2024, 23:50
Около 40 человек разместили в ПВР из-за прорыва дамбы в Орске
МЧС: около 40 человек отправились в ПВР из-за прорыва дамбы в Орске
Около 40 человек, 17 из которых несовершеннолетние, эвакуировали в пункты временного размещения из-за прорыва Дамбы в Орске. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба МЧС России.
«Людей доставляют в пункты временного размещения, в готовность приведены 12 ПВР. На данный момент в ПВР размещены порядка 40 человек, из них 17 дети, большинство направляется к родственникам и знакомым», — сказано в публикации.
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Дамбу укрепляют пять фронтальных погрузчиков и работники 33 большегрузов.
МЧС опубликовало кадры с места событий. На них видно, как жителей, их вещи и даже домашних питомцев помещали в специальные машины.
Как сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин, из-за повышения воды в реке Урал подтопленными оказались 300 домовладений и 700 дачных участков. По его словам, ситуация в регионе критическая, жителям нескольких районов необходимо собрать ценные вещи и покинуть дома, уехать к знакомым, родственникам или в ПВР.
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