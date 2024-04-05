Происшествия 05 апреля 2024, 23:50 Около 40 человек разместили в ПВР из-за прорыва дамбы в Орске МЧС: около 40 человек отправились в ПВР из-за прорыва дамбы в Орске

Читать 360tv в

Около 40 человек, 17 из которых несовершеннолетние, эвакуировали в пункты временного размещения из-за прорыва Дамбы в Орске. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба МЧС России.

«Людей доставляют в пункты временного размещения, в готовность приведены 12 ПВР. На данный момент в ПВР размещены порядка 40 человек, из них 17 дети, большинство направляется к родственникам и знакомым», — сказано в публикации.

Реклама

Дамбу укрепляют пять фронтальных погрузчиков и работники 33 большегрузов.

МЧС опубликовало кадры с места событий. На них видно, как жителей, их вещи и даже домашних питомцев помещали в специальные машины.

Как сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин, из-за повышения воды в реке Урал подтопленными оказались 300 домовладений и 700 дачных участков. По его словам, ситуация в регионе критическая, жителям нескольких районов необходимо собрать ценные вещи и покинуть дома, уехать к знакомым, родственникам или в ПВР.