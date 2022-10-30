Около 40 человек погибли при обрушении моста в Индии | 360°

Происшествия 30 октября 2022, 18:54 Около 40 человек погибли при обрушении моста в Индии Odisha TV: минимум 40 человек погибли при обрушении моста в Индии

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Вантовый мост рухнул в Индии. Погибли как минимум 40 человек. Об этом сообщил телеканал Odisha TV. Порядка 100 в результате происшествия пропали без вести.

В момент катастрофы, по имеющимся данным, на мосту находились около 500 человек. Почти все они упали в воду. Часть пострадавших смогли выбраться на берег без посторонней помощи.

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Уточняется, что рухнувший мост открылся после реконструкции всего один день назад. До этого он не работал примерно два года.

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Причины обрушения переправы неизвестны. Экстренные службы устраняют последствия случившегося.