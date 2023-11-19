Происшествия 19 ноября 2023, 17:52 Около 39 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Крыму «Крымэнерго»: около 39 тысяч потребителей остались без электроснабжения в шторм РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Крыму без электроснабжения остались около 39 тысяч абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Крымэнерго».

«Остаются отключенными 36 линий 6-10 киловольт, в том числе две частично. Без электроснабжения — около 39 тысяч потребителей», — передали в компании.

Реклама

Больше всего нарушений в Черноморском и Сакском районах. Аварийно-восстановительные бригады ликвидируют нарушения, особое внимание специалисты уделяют социально важным объектам.

«К устранению последствий непогоды привлечены 120 бригад (360 человек), 127 единиц техники», — отметили в «Крымэнерго».

Сильный шторм накрыл полуостров 19 ноября. В республике бушует сильный ветер, порывы которого достигают 35 метров в секунду, льет ливень. Местные СМИ пишут, что в Ялте поднялся уровень воды в реках, подтопило несколько подвалов в домах.

Сильнейший ураган начался в Новокузнецке, из-за разбушевавшейся стихии в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Высоковольтные линии электропередачи повреждены, в части районов нет отопления. Ветер срывает крыши домов, сносит обстановки общественного транспорта.

Ранее в Новокузнецке дерево рухнуло на машину, погибли мужчина и женщина, еще двоих пенсионеров госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело.