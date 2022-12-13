13 декабря 2022, 14:44
Около 3,5 тысячи жителей Нижегородской области остались без электроэнергии
Режим повышенной готовности из-за плохих погодных условий введен с 9 декабря в нескольких муниципалитетах Нижегородской области. В настоящий момент без электричества остаются порядка 3,5 тысячи жителей, сообщило агентство «Нижний Новгород».
Добавляется, что проблемы с электроснабжением отмечают жители 36 населенных пунктов области.
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За прошедшие несколько суток региональным службам удалось убрать более одной тысячи упавших деревьев.
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