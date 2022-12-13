Происшествия 13 декабря 2022, 14:44 Около 3,5 тысячи жителей Нижегородской области остались без электроэнергии

Читать 360tv в

Режим повышенной готовности из-за плохих погодных условий введен с 9 декабря в нескольких муниципалитетах Нижегородской области. В настоящий момент без электричества остаются порядка 3,5 тысячи жителей, сообщило агентство «Нижний Новгород».

Добавляется, что проблемы с электроснабжением отмечают жители 36 населенных пунктов области.

Реклама

За прошедшие несколько суток региональным службам удалось убрать более одной тысячи упавших деревьев.

Реклама