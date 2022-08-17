17 августа 2022, 11:46
Около 300 человек эвакуировали из торгового центра в Кургане
В Кургане из торгово-развлекательного центра «Пушкинский» эвакуировали около 300 человек, после того как сработала автоматическая пожарная сигнализация. Об этом написал Ura.ru.
Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области, пожарная сигнализация сработала из-за неисправности аккумулятора в салоне ремонта телефонов.
После полного осмотра здания пожарно-спасательные подразделения вернулись в места постоянной дислокации. В ведомстве отмечается, что горения зафиксировано не было.