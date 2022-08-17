Около 300 человек эвакуировали из торгового центра в Кургане

В Кургане из торгово-развлекательного центра «Пушкинский» эвакуировали около 300 человек, после того как сработала автоматическая пожарная сигнализация. Об этом написал Ura.ru.

Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области, пожарная сигнализация сработала из-за неисправности аккумулятора в салоне ремонта телефонов.

После полного осмотра здания пожарно-спасательные подразделения вернулись в места постоянной дислокации. В ведомстве отмечается, что горения зафиксировано не было.