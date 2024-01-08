Происшествия 08 января 2024, 23:22 Около 30 вагонов сошли с рельсов на перегоне Забайкальской железной дороги РЖД: на перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской ж\д сошли с рельсов 27 вагонов Freepik

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На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги с рельсов сошли 27 вагонов грузового поезда. ЧП произошло 9 января в 01:17 по местному времени (19:17 по московскому), сообщила компания «РЖД» на официальном сайте.

«Нарушен габарит соседнего пути. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка», — написали в сообщении.

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Для ликвидации последствий схода вагонов на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб. В РЖД предупредили о задержках пассажирских поездов, пассажирам принесли извинения. Эксперты установят причину происшествия на перегоне.

Несколько пассажирских поездов задержались 5 января в Ярославской области. Причиной двухчасовой задержки назвали технические неполадки. Пассажирам обеспечили комфортный температурный режим.