Около 30 школьников отравились в Дагестане. Мать пострадавшего рассказала о состоянии ребенка

Следователи открыли уголовное дело после того, как стало известно о массовом отравлении детей из Аранинской СОШ в Дагестане. По официальным данным, плохо себя почувствовали 30 человек. Мама одного из мальчиков, Айшат, рассказала «360» о симптомах и о том, чем мог отравиться ее 17-летний сын.

«Температура держалась 38,5, почти до утра 39 было. Слабость, когда встает, головокружение и температура держится. Сегодня [самочувствие] лучше», — сообщила Айшат.

По ее словам, когда сын утром пошел в школу, все было нормально.

«Он говорит: „Я несколько раз из-под крана воду набрал, выпил три-четыре раза“», — передала слова подростка женщина.

Когда ему стало плохо, вызвали скорую. Сейчас парень остается в больнице. Собеседница «360» отметила, что заболели дети разного возраста, в том числе из начальной школы.

СУ СК РФ по Республике Дагестан открыло уголовное дело по факту пищевого отравления школьников Аранинской СОШ по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Следствие выяснило, что 4 февраля в Хунзахскую центральную районную больницу обратились семь учеников этой школы в возрасте от 7 до 14 лет. Они жаловались на боли в животе, температуру, диарею. С 1 по 3 февраля аналогичные симптомы были еще у 23 школьников из этого учебного заведения.

«С участием специалистов Роспотребнадзора республики изъяты образцы воды и пищи из столовой школы для последующего экспертного исследования», — сказано в сообщении ведомства.

Расследование дела продолжается.