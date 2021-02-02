Около 30 школьников-инвалидов отравились по неизвестным причинам в Томской области

Почти 30 ученикам школы-интерната в Бакчарском районе Томской области понадобилась помощь врачей после пищевого отравления. Роспотребнадзор ищет возможный источник заражения.

Об этом РИА «Томск» сообщил глава района Сергей Ревера.

По словам Реверы, воспитанники Крыловской школы-интерната в Бакчарском районе получили пищевое отравление неделю назад. Всего почувствовали недомогание порядка 30 детей. Среди сотрудников интерната пострадавших нет.

«Дети находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Так как в районе нет инфекционного отделения, они были направлены в Томск для прохождения лечения и выявления причин заболевания», — отметил Ревера.

Глава района также заметил, что сейчас Роспотребнадзор устраняет возможные источники заболевания, предприняты меры по санитарной обработке здания, где обучаются подростки. Помимо этого, на месте работает региональный Следственный комитет.

По данным открытых источников, в Крыловской школе-интернате обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. На данный момент в учреждении числятся более 50 воспитанников.