01 февраля 2024, 11:38
Около 30 человек спасли из горящего ЦУМа в Дагестане
МЧС: из горящего здания ЦУМа в Буйнакске эвакуировали 27 человек
Почти три десятка человек эвакуировали из горящего универсального магазина в Буйнакске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Фото и видео с места происшествия появились в официальном Telegram-канале ведомства.
«Спасатели МЧС России эвакуировали 27 человек при пожаре в Дагестане», — подчеркнули в ведомстве.
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По последним данным, огонь распространился в ЦУМе на площади две тысячи квадратных метров. Возгорание смогли локализовать.
На месте работают 86 специалистов и 26 единиц техники.
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