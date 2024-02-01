Происшествия 01 февраля 2024, 11:38 Около 30 человек спасли из горящего ЦУМа в Дагестане МЧС: из горящего здания ЦУМа в Буйнакске эвакуировали 27 человек

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Почти три десятка человек эвакуировали из горящего универсального магазина в Буйнакске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Фото и видео с места происшествия появились в официальном Telegram-канале ведомства.

«Спасатели МЧС России эвакуировали 27 человек при пожаре в Дагестане», — подчеркнули в ведомстве.

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По последним данным, огонь распространился в ЦУМе на площади две тысячи квадратных метров. Возгорание смогли локализовать.

На месте работают 86 специалистов и 26 единиц техники.