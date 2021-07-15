Около 30 человек осудили за массовые беспорядки в Пензенской области

В Пензенской области перед судом предстали 28 человек, которых обвинили в участии в массовых беспорядках. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Массовые беспорядки произошли в 2019 году в селе Чемодановка. Между местными жителями и цыганами, поселившимися неподалеку, возникла драка. В результате один человек погиб. Многие получили травмы.

Один подсудимый получил 10 лет лишения свободы, другой — семь лет. Прочих фигурантов приговорили к двум и трем годам заключения, но они были отпущены, поскольку отбыли наказание за время расследования.