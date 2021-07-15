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    15 июля 2021, 17:19

    Около 30 человек осудили за массовые беспорядки в Пензенской области

    Артур Блянихов

    В Пензенской области перед судом предстали 28 человек, которых обвинили в участии в массовых беспорядках. Об этом сообщил «ФедералПресс».

    Массовые беспорядки произошли в 2019 году в селе Чемодановка. Между местными жителями и цыганами, поселившимися неподалеку, возникла драка. В результате один человек погиб. Многие получили травмы.

    Один подсудимый получил 10 лет лишения свободы, другой — семь лет. Прочих фигурантов приговорили к двум и трем годам заключения, но они были отпущены, поскольку отбыли наказание за время расследования.