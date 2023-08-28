Происшествия 28 августа 2023, 16:29 Около 200 человек эвакуировали из здания на ВДНХ в Москве при пожаре МЧС: около 200 человек эвакуировали из здания на ВДНХ в Москве при пожаре Сайт мэра и правительства Москвы

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Примерно 200 человек вывели из здания на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) при пожаре. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений администрация вывела из здания порядка 200 человек», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, возгорание произошло на площади в десять квадратных метров в административном здании. Причина пожара выясняется. Возгорание ликвидировали оперативно.

Ранее стало известно, что сильный пожар вспыхнул в жилом доме в Красногорске. Около 30 жильцов эвакуировали. Пятеро из них — дети. Прибывшие пожарные подразделения установили, что в четырехэтажном доме на последнем этаже загорелся балкон. Затем огонь перекинулся на кровлю. Пожар локализовали.