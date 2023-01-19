19 января 2023, 17:42
Около 200 человек эвакуировали из ставропольского общежития из-за сообщения о минировании
Эвакуация порядка 200 человек произошла в общежитии Ставропольского колледжа сервисных технологий и коммерции, находящемся в центре города, из-за сообщения о минировании здания. Об этом сообщил сайт news.1777.ru.
Отмечается, что информация о заложенном в здании взрывном устройстве поступила рано утром в четверг.
Реклама
По данным агентства Nation News, после сообщения в общежитие по улице Комсомольской выехали саперы и кинологи.
Реклама
Реклама
Реклама