Около 20 тысяч жителей Энгельса остались без отопления

Около 20 тысяч человек и 17 объектов социальной сферы остались без отопления из-за дефекта на теплосетях в Энгельсе Саратовской области. Повреждение планируют устранить к вечеру субботы.

Дефект был обнаружен в ходе планового осмотра на теплотрассе на проспекте Строителей. В связи с этим с 04:00 (03:00 по московскому времени) начали ремонтно-восстановительные работы. Как сообщили в пресс-службе местного филиала ПАО «Т Плюс» РИА «Новости», без отопления осталось 161 здание, в том числе многоквартирные дома и объекты социальной сферы.

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«Восстановить герметичность трубопровода и запустить теплоресурс запланировано к 20:00. На период устранения дефекта тепловая инспекция саратовского филиала „ЭнергосбыТ Плюс“ совместно с управляющими организациями будет вести мониторинг температуры воздуха внутри помещений отключенных объектов», — сказали агентству в пресс-службе компании.

Начальник пресс-службы администрации Энгельсского района Вячеслав Пашковский также сообщил, что в зону отключения попали 144 многоквартирных дома, в которых проживают около 20 тысяч человек.

Сейчас в Энгельсе 2 градуса ниже нуля, в течение дня температура должна подняться до плюсовых отметок.