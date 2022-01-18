Около 20 рыбаков унесло на льдине в Нижегородской области

Льдина с людьми оторвалась в Нижегородской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Ситуация произошла неподалеку от города Заволжье 17 января. В момент отрыва на льдине находились около 20 рыбаков.

Спустя время льдина пристала к берегу и пострадавшие смогли выбраться на берег до приезда спасательных служб. Некоторые рыбаки из-за страха уплыть вновь оставили на льдине свое снаряжение.