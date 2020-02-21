Около 20 отелей закрыли в Перми после гибели людей из-за кипятка
«По принятым мерам прокурорского реагирования закрыто 11 объектов, добровольно прекратили деятельность семь учреждений», — сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского края.
Прокуроры направили в суд 16 исков о приостановлении деятельности хостелов и внесли девять представлений. Всего специалисты надзорного ведомства изучили 87 городских гостиниц, некоторые из которых располагаются в подвалах домов.
20 января в пермском Хостеле «Карамель», который находился в подвале, прорвало транзитную трубу с горячей водой. Все помещение залило кипятком. В результате погибли пять человек, в том числе один ребенок. Два человека получили ожоги различной степени тяжести.
Во время проверки выяснилось, что трубу проложили в здании еще в 1962 году. Она была бесхозной долгое время, и за ее состояние никто не отвечал. В хостеле также не было окон и эвакуационных выходов, а сам дом, где находилась гостиница, не был готов к зиме.