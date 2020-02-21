Около 20 отелей закрыли в Перми после гибели людей из-за кипятка

В январе в пермском хостеле «Карамель» прорвало трубу с кипятком. Погибли пять человек. По Перми прокатилась волна проверок, после которой 18 гостиниц закрыли. Они не соответствуют требованиям безопасности.

«По принятым мерам прокурорского реагирования закрыто 11 объектов, добровольно прекратили деятельность семь учреждений», — сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Прокуроры направили в суд 16 исков о приостановлении деятельности хостелов и внесли девять представлений. Всего специалисты надзорного ведомства изучили 87 городских гостиниц, некоторые из которых располагаются в подвалах домов.

20 января в пермском Хостеле «Карамель», который находился в подвале, прорвало транзитную трубу с горячей водой. Все помещение залило кипятком. В результате погибли пять человек, в том числе один ребенок. Два человека получили ожоги различной степени тяжести.

Во время проверки выяснилось, что трубу проложили в здании еще в 1962 году. Она была бесхозной долгое время, и за ее состояние никто не отвечал. В хостеле также не было окон и эвакуационных выходов, а сам дом, где находилась гостиница, не был готов к зиме.