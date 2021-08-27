Около 20 мигрантов подрались в московском хостеле. Видео

Более 20 мигрантов устроили драку в хостеле, расположенном в ТиНАО. В результате их задержали полицейские и арестовали на 12 суток. Об этом рассказали в пресс-службе УИиОС ГУ МВД России по Москве.

«Поступило сообщение, что в хостеле на улице Адмирала Корнилова происходит нарушение общественного порядка. Между неизвестными гражданами возник конфликт, переросший в потасовку», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД РФ по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и пресекли нарушение. После для разбирательства были доставлены более 20 человек.

В отношении семи задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство», на пятерых также составлены протоколы по статье о нарушении правил въезда в РФ либо режима пребывания в стране.

Нарушителей отправили под административный арест сроком на 12 суток. Кроме того, решается вопрос о вынесении решения в отношении пятерых о неразрешении въезда в Россию и об их депортации.

Сейчас задержанные находятся в Центре временного содержания иностранных граждан МВД по городу.

Остальные злоумышленники тоже получили административные протоколы о нарушении требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города.