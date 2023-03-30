Происшествия 30 марта 2023, 10:58 Около 20 машин попали в снежный плен под Мурманском ТАСС: около 20 автомобилей застряли по дороге из Териберки в Мурманск из-за непогоды РИА «Новости»

Читать 360tv в

Около 20 машин застряли на автомобильной дороге, ведущей из населенного пункта Териберка в Мурманск, из-за нулевой видимости и метели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону.

«На автодороге из Териберки в Мурманск стоят около 20 автомашин. К ним направляются специалисты автодора и спасатели, местные власти привезли горючее», — рассказали в ведомстве.

Реклама

Из-за плохой погоды дорогу к Териберке закрыли еще днем в среду. Она является единственной возможностью доехать до села, расположенного неподалеку от побережья Баренцева моря с выходом к Северному Ледовитому океану.

Некоторые участки трассы зимой перекрывают из-за метели, дорогу сильно заметает. Териберка расположена в 120 километрах от Мурманска, на Кольском полуострове.

В мае 2022 году дорогу туристам к Териберке перекрыл сошедший оползень.