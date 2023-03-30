30 марта 2023, 10:58
Около 20 машин попали в снежный плен под Мурманском
ТАСС: около 20 автомобилей застряли по дороге из Териберки в Мурманск из-за непогоды
Около 20 машин застряли на автомобильной дороге, ведущей из населенного пункта Териберка в Мурманск, из-за нулевой видимости и метели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону.
«На автодороге из Териберки в Мурманск стоят около 20 автомашин. К ним направляются специалисты автодора и спасатели, местные власти привезли горючее», — рассказали в ведомстве.
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Из-за плохой погоды дорогу к Териберке закрыли еще днем в среду. Она является единственной возможностью доехать до села, расположенного неподалеку от побережья Баренцева моря с выходом к Северному Ледовитому океану.
Некоторые участки трассы зимой перекрывают из-за метели, дорогу сильно заметает. Териберка расположена в 120 километрах от Мурманска, на Кольском полуострове.
В мае 2022 году дорогу туристам к Териберке перекрыл сошедший оползень.
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