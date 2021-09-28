Около 20 человек утонули на Ямале с начала лета

С начала тепла в ямальских водоемах утонули 19 человек, среди них — трое детей. Об этом рассказал начальник Главного управления МЧС России по ЯНАО генерал-майор внутренней службы Михаил Осокин, передала «Север-Пресс».

Как правило, происшествия происходили в необорудованных для купания местах, либо из-за неправильного обращения с маломерным судном.

Сотрудники спасательной службы инструктировали население о правилах купания, а также на протяжении всего лета выходили в рейды на пляжи и запрещенные для купания места. При этом к административной ответственности за нарушение правил купания привлекли 218 человек.