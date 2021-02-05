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    05 февраля 2021, 16:52

    Около 20 человек эвакуировали во время пожара в жилом доме в Москве

    Дарья Морозова

    Произошел пожар в квартире жилого дома на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по столице.

    Из подъезда эвакуировали около 20 человек. Их разместили в соседних подъездах.

    «В доме происходило возгорание в одной из квартир на девятом этаже, горели личные вещи и мебель на площади 30 квадратных метров», — рассказали в ведомстве.

    Есть ли угроза обрушения дома — пока не известно.