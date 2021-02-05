05 февраля 2021, 16:52
Около 20 человек эвакуировали во время пожара в жилом доме в Москве
Произошел пожар в квартире жилого дома на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по столице.
Из подъезда эвакуировали около 20 человек. Их разместили в соседних подъездах.
«В доме происходило возгорание в одной из квартир на девятом этаже, горели личные вещи и мебель на площади 30 квадратных метров», — рассказали в ведомстве.
Есть ли угроза обрушения дома — пока не известно.