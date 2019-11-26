Около 20 человек эвакуировали из жилого дома в Петербурге из-за взрыва газа

По данным издания, взрыв произошел в квартире на втором этаже. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

«Дни.ру» уточнили, что из дома эвакуировали 17 человек. Отмечается, что двое из них на момент взрыва находились в квартире. Травм никто не получил. Обстоятельства случившегося устанавливаются.