Около 20 человек эвакуировали из жилого дома в Петербурге из-за взрыва газа
В одной из квартир на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге произошел взрыв бытового газа, передают «Невские новости».
По данным издания, взрыв произошел в квартире на втором этаже. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
«Дни.ру» уточнили, что из дома эвакуировали 17 человек. Отмечается, что двое из них на момент взрыва находились в квартире. Травм никто не получил. Обстоятельства случившегося устанавливаются.