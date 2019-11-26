  • Около 20 человек эвакуировали из жилого дома в Петербурге из-за взрыва газа

    26 ноября 2019, 15:46

    Артур Блянихов

    В одной из квартир на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге произошел взрыв бытового газа, передают «Невские новости».

    По данным издания, взрыв произошел в квартире на втором этаже. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

    «Дни.ру» уточнили, что из дома эвакуировали 17 человек. Отмечается, что двое из них на момент взрыва находились в квартире. Травм никто не получил. Обстоятельства случившегося устанавливаются.