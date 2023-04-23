Эксклюзив 23 апреля 2023, 02:06 Около 20 бытовок загорелись возле рынка «Садовод» в Москве Источник «360»: на 14-м километре МКАД загорелись 18 бытовок РИА «Новости»

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На юго-востоке Москвы горят почти два десятка бытовок. Об этом «360» сообщил источник. По его данным, пожар произошел на пересечении 14 километра МКАД и улицы Верхние поля. Согласно картам, рядом располагается рынок «Садовод».

Источник добавил, что приблизительная площадь пожара на данный момент составляет 90 квадратных метров. На место уже прибыли спасатели.

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По предварительной информации, внутри бытовок не было людей. Однако там могут находиться газовые баллоны.

Подробности уточняются.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в Люберцах. Горел металлический цех по утилизации пластика и резины. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров.