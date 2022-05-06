06 мая 2022, 21:25
Около 20 боеприпасов времен ВОВ уничтожили на полигоне в Ленобласти
В Ленинградской области на полигоне были уничтожены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
«Сотрудники ОМОН Росгвардии в начале мая оперативно выезжали на места обнаружения подозрительных предметов и обследовали их», — сообщили в пресс-службе.
Уничтожением снарядов занимались взрывотехники с соблюдением необходимых мер безопасности Путем подрыва они уничтожили 17 снарядов, гранат и мин на специальном полигоне. Обошлось без пострадавших.