Около 2 тысяч жителей Псковской области остались без света из-за ливня и сильного ветра

Разгул непогоды привел к отключению электричества в Псковской области. Порядка двух тысяч местных жителей остались без света из-за сильного ветра и ливней. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Из-за сильного ветра и ливня, обрушившегося сегодня на Псковскую область, в ряде муниципалитетов зафиксировано отключение электроэнергии. По состоянию на 00:00 7 августа без электроснабжения остаются порядка двух тысяч жителей», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что больше всего отключений пришлось на Плюсский, Пустошкинский и Струго-Красненский районы. Энергетики восстановили энергоснабжение для 2,7 тысячи человек. Работы продолжатся и ночью.

«Перебои в электроснабжении важных социальных объектов в настоящее время отсутствуют. Договорились с энергетиками, что завтра до 14:00 будет восстановлена большая часть отключений, далее продолжится работа по единичным заявкам», — отметил Ведерников.

Ранее ГУ МЧС России по региону предупреждало, что днем 6 августа область накроют ливни с грозами. Порывы ветра достигали 21 метра в секунду.