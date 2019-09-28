Около 170 домов осталось в зоне подтопления в Хабаровском крае

Власти подсчитали ущерб сельского хозяйства от паводка в Хабаровском крае Подробнее

По данным ведомства, уровень воды в Амуре возле Хабаровска за сутки снизился на семь сантиметров и составил 457 сантиметров. У Комсомольска-на-Амуре и Николаевска-на-Амуре также зафиксировано уменьшение уровня воды на 7 и 4 сантиметра соответственно. На 93 участках дорог, как внутри населенных пунктов, так и между ними, остаются переливы.

На территории региона открыт 21 пункт временного размещения. Их общая вместимость — 737 человек. По факту люди находятся только в трех из них. В двух таких пунктах на территории Комсомольска-на-Амуре пребывают 36 человек, 10 из них — несовершеннолетние. Один человек находится в ПВР, который оборудован в санатории «Уссури» в поселке Бычиха Хабаровского района.