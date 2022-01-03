Около 17 человек погибли в столкновении боевиков в Колубии

Около 17 человек погибли в колумбийском департаменте Араука в ходе столкновения боевиков «Армии национального освобождения» и «Революционных вооруженных сил Колумбии» на границе с Венесуэлой. Об этом телеканалу «Caracol Televisión» рассказал руководитель муниципалитета Араукита Этеливар Торрес.

По его словам, властям о столкновениях сообщили местные жители, однако официальной информации о точном числе погибших нет. Торрес выступил с обращением к президенту Ивану Дуке и его представителям остановить насилие.

Он отметил, что из-за подобных инцидентов сотни граждан вынуждены менять свое место проживания.

«Мы просим, чтобы общественные силы были готовы защищать жизнь гражданского населения, которое сегодня затронуто конфронтацией между двумя вооруженными организациями», — заявил Торрес.

По предварительной информации, четыре человека были убиты в сельской местности Саравена и еще четыре — в Тамме.