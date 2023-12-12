12 декабря 2023, 17:20
Около 150 тысяч жителей Ростовской области остались без электричества из-за непогоды
Губернатор Голубев: в Ростовской области без света остались 150 тысяч абонентов
Массовые отключения электричества зафиксировали в Ростовской области. Из-за гололеда и сильного ветра доступ к электроэнергии потеряли около 150 тысяч абонентов. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
По его словам, неполадки в электроснабжении из-за непогоды наблюдаются в Ростове-на-Дону, Таганроге, Неклиновском, Азовском, Каменском районах.
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«Наиболее сложная ситуация сложилась в Аксае и Аксайском районе, там введен режим ЧС», — указал Голубев.
Он сообщил, что специалисты уже приступили к восстановлению энергетической инфраструктуры. Экстренные службы также начали организовывать временное электроснабжение в пострадавших населенных пунктах.
«Проведение всех аварийно-восстановительных работ держу на контроле, доклады заслушиваю каждый час», — подчеркнул губернатор.
Ранее перебои в электроснабжении возникли в Луганской Народной Республике. Из-за снега и наледи без света остались около 100 тысяч человек.
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