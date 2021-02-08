Из общежития МГЛУ в Москве эвакуировали около 150 человек

«Из общежития МГУ в Петроверигском переулке эвакуировано 148 человек из-за задымления в здании», — приводит агентство слова своего собеседника.

Задымление возникло из-за костра в выселенной части здания, уточнил собеседник агентства. Сейчас, по его словам, огонь ликвидирован. На месте происшествия работают экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне пожар возник в железном ангаре на Варшавском шоссе. Прибывшие на место пожарные локализовали огонь площадью в одну тысяча квадратных метров. Для тушения возгорания были задействованы 94 человека и 29 единиц техники. Для сброса воды сверху использовали два вертолета Московского авиационного центра. Они сбросили на полыхающее здание более 250 тонн воды за 50 пролетов. Пострадавших в ходе происшествия удалось избежать.